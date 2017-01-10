Калининград, 10 января, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Заявленное к восстановлению в Калининградской области охотничье имение немецкого военного преступника Геринга станет архитектурным памятником всему Третьему рейху. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 10 января, публицист, один из защитников таллинского «Бронзового солдата» в 2007 году Максим Рева.

Наши солдаты на границе Восточной Пруссии. Осень 1944 года. Именно тогда Геринг сбежал из своего имения

«То, что пытается сейчас сделать калининградский предприниматель Олеся Сафонова, кроме как восстановлением памяти о нацизме назвать нельзя, — считает антифашист Рева. — Абсолютно ясно, что фрау Сафонова хочет использовать память о втором человеке в нацистской Германии в качестве маркетингового хода для привлечения туристов».

«Уже сейчас в прессе фундамент, на котором был построен в 1935 году охотничий дом Геринга, называется «дачей Геринга», — продолжил публицист. — Естественно, после восстановления этого здания другого названия ему в народе не дадут, оно так и останется дачей Геринга, а имя преступника, виновного в смерти миллионов людей, будет повторяться из уст в уста, нами и нашими детьми».

«В итоге сама дача, пусть и в новодельном виде, станет в России архитектурным памятником нацистскому преступнику и всему Третьему рейху», — подчеркнул Рева.

«Никому на Западе в голову не приходило восстанавливать то, что построили нацисты. Европейцы не хотели хранить память о них. К сожалению, в Калининградской области России подобное происходит, и это уже не первая попытка в Калининграде использовать преступное нацистское наследство для привлечения туристов. Такие попытки должны не просто пресекаться, а преследоваться в уголовном порядке», — сказал антифашист.

ИА REGNUM напоминает, что о намерении «практически воссоздать» охотничье имение одного из фашистских главарей Геринга заявила индивидуальный предприниматель из г. Гусева Олеся Сафонова. От т.н. «рейхсегерьхофа» на сегодня остался только фундамент (строения взорвали по приказу Геринга осенью 1944 года после победоносного наступления Красной армии на Восточную Пруссию). При этом следует учесть, что развалины находятся на территории природного парка «Виштынецкий», где запрещено капитальное строительство.

Сафонова рассказала порталу «Руград», что «ситуация с разрешением на строительство» не помешала ей уже провести к территории развалин ЛЭП, а также укрепить и восстановить «старый фундамент».

По данным региональных СМИ, 32-летняя предпринимательница Сафонова может быть аффилирована с нынешним вице-премьером правительства Калининградской области Александром Егорычевым. Дело в том, что семь лет назад девушка значилась гендиректором сразу двух фирм, соучредителем которых являлся Егорычев. На тот момент он работал замглавы Гусевского района.

В 2010 году, когда районный глава Николай Цуканов стал губернатором Калининградской области, Егорычев перешёл в правительство Калининградской области, возглавив Агентство по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и лесов, в чьём ведении находится природный парк «Виштынецкий».