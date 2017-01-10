Москва, 10 января, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Пара USD/RUB с началом рабочей недели и выходом трейдеров после новогодних праздников возобновила рост. Еще 6 января под влиянием роста цен на нефть пара обновила полуторагодовой минимум на отметке 59,04. Если учитывать, что нефть торгуется в верхней части установившегося диапазона, потенциал падения рубля сохраняется, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Кроме того, сегодня, 10 января, стоит обратить внимание на данные от Американского института нефти (API). Опубликованы они будут поздно вечером, однако смогут дать намеки на результаты еженедельного отчета от Минэнерго США. Рост показателя ускорит падение котировок нефти», — пояснила Афанасьева.

«В результате от пары USD/RUB можно ждать умеренного движения в район 60,40», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 10 января Банк России понизил официальные курсы доллара и евро. Доллар опустился на 76 копеек по сравнению с показателем на выходные и праздники и составил 59,89 рубля. Курс евро снизился на 70 копеек — до 63,11 рубля.