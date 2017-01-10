Абу-Даби, 10 января, 2017, 08:32 — ИА Регнум. В мечетях Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) верующие возносят к небу молитвы о дожде. Обратиться к богу всех граждан призвал президент страны Мухаммад аль-Нахайян, передает 10 января RT.

Mjdebruijn.nl Дождь

Отмечается, что всеобщая молитва в ОАЭ началась в 07:30 мск, она должна продлиться 45 минут. Ранее фермеры заявили о засухе, из-за которой невозможно высадить семена. Они считают, что причиной острого дефицита влаги является глобальное потепление.

Глава государства также молится о том, чтобы выпал дождь. С этой целью аль-Нахайян прибыл в Большую мечеть Шейха Заеда в столице страны Абу-Даби.

Климат в ОАЭ является пустынным и неблагоприятным для растений, характерны песчаные бури, очень жаркая и сухая погода. Осадки выпадают нерегулярно, в основном в период с ноября по май.