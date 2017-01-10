Москва, 10 января, 2017, 08:23 — ИА Регнум. На Московской бирже 9 января курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 47,00 коп. (+0,79%), до 60,09 руб., курс евро — на 72,00 коп. (+1,15%), до 63,49 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил 2,6 млрд долларов, евро/рубль — 263,8 млн евро. Торги по рублю открылись снижением, поскольку нефть к моменту открытия валютного рынка торговалась в минусе, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Ценовое давление на нефть вызвали рост нефтяных буровых установок в США и новость о том, что американские власти собираются выставить в январе на продажу свой стратегический нефтяной запас. В январе Минэнерго США планирует продать 8 млн баррелей.

На фоне снижения нефтяных котировок на 3,64%, до $54,73, курс доллара вырос до 60,09 руб., евро — до 63,49 руб.

До тех пор пока нефть торгуется выше уровня $54,30 за баррель, российской валюте ничего не угрожает. Вчерашнее ослабление рубля к валютам является технической коррекцией. Рублёвая стоимость бочки Brent находится для правительства РФ на комфортном уровне и составляет 3309.

Сегодня, 10 января, в Азии цена на нефть сорта Brent восстановилась до $55,06 (+0,6%). С ростом нефтяных котировок игра на укрепление рубля продолжится. Первое сопротивление у доллара находится на уровне 60,25 руб., второе — на отметке 61,00 руб. Идеальным вариантом для сегодняшнего дня вижу: рост цены на Brent до $56,09, снижение курса доллара до 59,35 руб., евро — до 62,93 руб.