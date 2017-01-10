Богота, 10 января, 2017, 08:15 — ИА Регнум. В природном заповеднике Буэнависта, расположенном в Колумбии, рухнул подвесной деревянный мост. В момент обрушения на нем находилось около 30 человек, 11 из них получили смертельные травмы, сообщает издание El Tiempo.

Cablenoticias.tv Служба спасения на месте трагедии

Трагедия произошла в деревне Эль-Кармен, мост находился на высоте 60 м. Среди погибших — трое детей, старшему из которых было 12, а младшему — 2 года. Еще четырнадцать человек получили различные травмы.

Отмечается, что мостом часто пользовались жители разных районов, при этом в последнее время его посещали и туристы. Конструкция не была рассчитана на большое число людей и находилась в плохом состоянии — доски и веревки моста прогнили. Как передает «Первый канал», некоторые из пострадавших получили значительные травмы. Власти призвали местных жителей становиться донорами крови для раненых.