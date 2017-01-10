Петропавловск-Камчатский, 10 января, 2017, 08:07 — ИА Регнум. В главном аэропорту Камчатки постоянно проводятся учения на случай внештатной ситуации и в наличии есть все силы и средства для её ликвидации, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский» Сергей Бубнов.

Airport-pkc.ru Аэропорт Петропавловск-Камчатский

В наличии у аэропорта есть пневмоподъемник, краны, тягачи, гидродомкраты для проведения эвакуационных работ. Имеется пять аварийных аптечек — специальные прицепы для машин с кунгами, где размещено медицинское, электрическое и аэродромное оборудование и авиационно-техническая база.

«У нас отработана схема взаимодействия с военными и специалистами МЧС при эвакуации воздушного судна. На регулярной основе проводятся учения службы аварийно-спасательного обеспечения, проводится проверка готовности техники и оборудования. Мы, конечно, не застрахованы от случайностей, но полностью готовы к оперативному реагированию», — сказал Сергей Бубнов.

Он также отметил, что заключены договоры на проведение аварийно-спасательных работ с привлечением крана грузоподъемностью 40 тонн. «Мы сможем одновременно подать специальный автотранспорт в количестве 22 единиц к воздушному судну», — добавил Бубнов.

Директор напомнил, что в прошлом году в главному аэропорту Камчатки значительно повысился уровень обслуживания пассажиров и безопасности. В частности, сдана в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать и отправлять воздушные суда практически любого класса. Кроме того, в 2016 году были завершены мероприятия по реконструкции рулежных дорожек и перрона, выполнено строительство нового здания командно-диспетчерского пункта, аварийно-спасательной станции.

В ближайшее время в аэропорту будет изменена схема обслуживания пассажиров вылетающих рейсов. С этой целью в здании аэровокзала завершается работа по переносу стоек регистрации и оформления багажа.

В 2016 году главный аэропорт Камчатки обслужил 617 218 пассажиров. В сравнении с показателями 2015 года рост общего пассажиропотока составил 6,3%.