Лондон, 10 января, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Великобритания станет первым государством, которое заключит с Соединенными Штатами соглашение о свободной торговле. Об этом заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон, сообщает The Daily Telegraph.

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По результатам встреч с командой избранного главы США Дональда Трампа Джонсон отметил, что будущая администрация Соединенных Штатов имеет «очень заманчивую программу преобразований». При этом глава МИД Британии напомнил, что близкие отношения между Лондоном и Вашингтоном останутся неизменными, при этом британская сторона выступает за свободную торговлю.

«Мы услышали, что мы будем первыми в очереди на заключение большого соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами, поэтому впереди обе наши страны ожидает очень захватывающий год», — сказал Джонсон.

По данным издания, в Нью-Йорке состоялась беседа Джонсона с Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, и главным советником будущего главы США Стивом Бэнноном. В Вашингтоне глава британского МИД встречался с Полом Райаном, спикером палаты представителей Конгресса США и членом Республиканской партии.