Якутск, 10 января, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Вряд ли предлагаемая министерством юстиции РФ мера в виде разрешения отбирать у должника единственное жильё существенно увеличит количество взыскиваемых долгов. Такого мнения придерживается кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он высказал мнение, что значительная часть должников и так оказалась на грани бедности, выплачивая непосильные проценты по кредитам, которые значительно превышают ключевую ставку ЦБ РФ (10%).

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«Такая инициатива приведёт к множеству злоупотреблений и обострит социальную напряжённость в стране», — уверен экономист. Лишение должников жилплощади при этом не решит проблем с долгами, отметил он. Выходом Юрий Данилов видит списание сложных долгов с банков за счёт выпуска гособлигаций, а также в снижении ключевой ставки до 4−6%.

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением лишать должников единственного жилья, если его площадь в два раза превышает размер законодательной нормы по метражу на человека, выступило министерство юстиции РФ. Соответствующий законопроект уже подготовлен ведомством. Действие предлагаемых поправок не распространяется на ипотечные квартиры и дома. Также должнику могут быть возвращены средства, полученные после продажи имущества, за вычетом суммы задолженности. Разработчики законопроекта уверены, что этих денег должно хватить на покупку нового жилья, соответствующего государственным нормам по площади.