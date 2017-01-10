Улан-Удэ, 10 января, 2017, 08:02 — ИА Регнум. В Бурятии в 2016 году рост самоубийств несовершеннолетних составил 70%. Всего в регионе зарегистрирован 91 суицидальный факт, в том числе 29 оконченных самоубийств и 62 — незавершенных. Как передает корреспондент ИА REGNUM, эту страшную статистику сегодня, 10 января, обнародовали в республиканской прокуратуре.

Генри Герберт. Человек с косой. 1896

В ведомстве сделали вывод, что в Бурятии нет единого порядка учета и регистрации фактов попыток суицида среди несовершеннолетних. И именно это не позволяет оказать своевременную медицинскую, психологическую и реабилитационную помощь детям, пережившим попытку суицида.

Подавляющее большинство несовершеннолетних, пытавшихся уйти из жизни, являются учащимися общеобразовательных школ. В республиканской прокуратуре подчеркнули, что ресурсы системы психолого-педагогического сопровождения задействованы в решении проблем суицидального поведения детей не в полном объеме: «Отмечается тенденция снижения количества психологов и социальных педагогов в образовательных организациях».

Также в ведомстве отметили, что в регионе развитие суицидологических служб «несоразмерно ухудшению психологического состояния молодого населения»: «Психологами и социальными педагогами сферы образования не применяется на практике разработанный министерством здравоохранения республики алгоритм (карта-схема) работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению или совершившими попытки суицида». Кроме того, в прокуратуре усомнились в достаточной квалификации школьных психологов. Напомним, в отношении одного из школьных психологов в Бурятии после самоубийства школьницы возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что органы системы профилактики, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних, обсуждая проблемы суицидального поведения детей и подростков, не уделяют внимания интернет-ресурсам.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура Бурятии внесла представление главе региона Вячеславу Наговицыну. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Напомним, в Бурятии расследуется уголовное дело в отношении педагога-психолога одной из сельских школ, подозреваемой в оставлении ребенка без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии, приведшем к самоубийству. В Прибайкальском районе, где произошла трагедия, проверили всех учеников школ. В результате у восьми подростков нашли характерные следы на руках. У каждого из них проверили гаджеты — планшеты, телефоны, компьютеры. По результатам осмотра истории браузеров обнаружены запросы на тему суицидов.

«Анализ указанной ситуации, а также действующих нормативно-правовых актов показал, что в республике не в достаточной степени разработаны и применяются механизмы предупреждения и борьбы с детскими суицидами» — сообщили ИА REGNUM в республиканском следственном управлении СКР.

По мнению руководства следственного управления, существует угроза негативного воздействия на подсознание детей с помощью социальных сетей. В связи с этим необходимы принципиально новые меры социального, правового, организационного, информационного характера, направленные на выявление и устранение причин самоубийств и их попыток среди школьников.

По мнению руководителя следственного управления Вячеслава Сухорукова, в настоящее время в регионе «отсутствует действенная система воспитательного воздействия на детей, увлекающихся так называемыми группами смерти, а также на их родителей». А школьный персонал не всегда подготовлен и способен выявить проблемы, идентифицировать их как угрозу и принять необходимые меры.

Для справки: в 2015 году в Бурятии было зарегистрировано 87 попыток суицида среди детей. 17 несовершеннолетних погибли, доведя свои намерения до конца.

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