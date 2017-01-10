Вашингтон, 10 января, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Одним из итогов победы на выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа стал рост совокупных доходов российских олигархов. Состояние богатейших граждан России увеличилось на $29 млрд, сообщает американский журнал Forbes.

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По данным издания, лидирует в этом отношении глава газодобывающей компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Он владеет состоянием в $18,2 млрд, увеличившимся после выборов в США на $1,9 млрд. Кроме того, богаче стал предприниматель Геннадий Тимченко, которому через инвестиционную группу Volga Group принадлежит 23% акций «Новатэка». За период с ноября 2016 года котировки акций компании выросли на 16%, в результате чего стоимость доли Тимченко увеличилась на $1,8 млрд.

В Forbes говорится и о совладельце холдинга «Сибур» Кирилле Шамалове, но в этом случае конкретные цифры не указаны. Как отмечает журнал, после победы Трампа доходы наиболее богатых граждан России выросли в большей степени по сравнению с миллиардерами из других стран, не считая лишь американцев. В среднем состояние каждого российского олигарха выросло на 7,1%.