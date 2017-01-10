Магадан, 10 января, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Для населения Колымы размер платы за электроэнергию не увеличится в этом году. Повышать тарифы с 1 июля в регионе не планируется, заявил глава Магаданской области Владимир Печёный. Тарифы удастся заморозить благодаря выравниванию стоимости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информационной политики правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM

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«С 1 июля 2017 года тариф на электроэнергию для граждан увеличиваться не будет. Мы увязываем это решение с выравниванием стоимости электроэнергии для промышленных предприятий до среднероссийского уровня. Наша задача на перспективу — нивелировать разницу между тарифами для предприятий и для населения», — пояснил губернатор.

Он также рассказал о намерении модернизировать коммунальную энергетику региона и о планах перевода мазутных котельных на электричество, осуществление которых станет возможным благодаря выравниванию тарифов. «Это серьезный задел, который в корне может изменить ситуацию в коммунальной энергетике — перейти на более экологически чистый, возобновляемый и дешевый источник тепла», — подчеркнул Владимир Печёный.

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Напомним, с 1 января 2017 года вступили в силу поправки в федеральный закон «Об электроэнергетике», которые предусматривают снижение тарифа для промышленных предприятий в регионах Дальнего Востока до среднероссийского уровня. Точный размер тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий определит Правительство РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области ожидается повышение тарифов на услуги ЖКХ на 4,5% с 1 июля 2017 года. Самый высокий рост коммунальных сборов среди дальневосточников продемонстрируют Якутия и Камчатка, где они вырастут на 6%.

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