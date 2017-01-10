Вашингтон, 10 января, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Американские военные летчики заявляют о случаях «опасных сближений» с российскими истребителями в воздушном пространстве Сирии. При этом пилоты ВВС США вынуждены «уступать дорогу» коллегам из России во избежание столкновений в небе, об этом пишет газета Wall Street Journal.

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Как утверждает издание, инциденты, в ходе которых самолеты РФ и США сближаются друг с другом, происходят, несмотря на меморандум о безопасности при полетах в Сирии, который был подписан осенью 2015 года. По мнению летчиков ВВС США, российские пилоты либо не знакомы с правилами безопасного расхождения самолетов, либо не способны или не хотят им следовать.

По словам генерал-майора Чарльза Коркорана, командующего 380-м экспедиционным звеном ВВС США, в подобных ситуациях российские летчики крайне редко дают устный ответ и крайне редко уходят в сторону. Поэтому пилоты США предпочитают пропустить истребители ВКС РФ.

«Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они врезались в кого-то из нас», — добавляет военный. При этом в командовании ВВС США обеспокоены тем, что случаи сближения самолетов могут стать причиной нового витка напряженности в отношениях двух стран при урегулировании кризиса в Сирии.

Как отмечает полковник ВВС США Дэниэл Мэннинг, крушение военных самолетов по статистике чаще происходит из-за технических проблем, а не потому, что воздушное судно было сбито. Однако в случае, когда обстановка неясна, а военные действия несогласованны, будет напрашиваться вывод о падении самолета «из-за вражеских действий».

По данным WSJ, в военном ведомстве США начали предпринимать усилия по улучшению согласованности действий с российской стороной в воздушном пространстве Сирии. Это обусловлено в том числе убежденностью Пентагона в желании избранного главы государства Дональда Трампа укрепить диалог с Москвой в Ближневосточном регионе. Так, отмечает газета, если раньше Мэннинг беседовал со своим российским коллегой трижды в неделю, теперь сеансы телефонной связи происходят несколько раз в день.