Новосибирск, 10 января, 2017, 06:46 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области изменило порядок предоставления финансовой поддержки многодетным семьям. Согласно постановлению от 14 декабря 2016 года, с 1 января 2017 года дети из многодетных семей, которые поступают в вузы городов, расположенные вне области, лишаются единовременной материальной помощи. Размер матпомощи составляет 10 тысяч рублей.

Educateur-rouen.fr Многодетная семья

Те же изменения коснутся и первоклашек из многодетных семей. Правда они, в большинстве своем, идут в ближайшую школу. В данном случае размер материальной помощи — 5 тысяч рублей.