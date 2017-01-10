Петропавловск-Камчатский, 10 января, 2017, 06:15 — ИА Регнум. На Камчатке в поселке Северные Коряки Елизовского района введен режим угрозы чрезвычайной ситуации. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора края Лариса Шунина, такое решение принято Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Дело в том, что в более чем 20 домах поселках у 90 местных жителей нет холодной воды. «В частные дома, в которых проживает около 90 человек, холодная вода не подается с 3 января. Причина — промерзание водонапорной станции», — отметила собеседник агентства.

Она подчеркнула, что в населенном пункте нет социальных объектов, а к домам организован подвоз воды на специальных машинах. При этом прокуратура по факту случившегося начала свою проверку.

Северные Коряки входят в состав Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района, находится в 25 км к северо-западу от г. Елизово, численность населения — 160 человек.