Москва, 10 января, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Центробанк России получил принципиально новые полномочия в борьбе с вредоносными сайтами и теперь имеет возможность блокировать их за один день. Об этом 10 января пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Olli Henze Блокировка

Сообщается, что благодаря особому статусу компетентной организации отныне регулятор имеет право выявлять сайты-нарушители, распространяющие вредоносные программы, ресурсы с противоправным контентом и фишинговые сайты.

Данные о виртуальных ворах будут поступать от Центробанка в координационный центр национального домена сети, что позволит максимально оперативно блокировать подозрительные ресурсы. Как пояснили в пресс-службе, по сути, банк сможет закрывать сомнительные сайты практически самостоятельно и эта процедура будет занимать не более одного дня.

Согласно данным ЦБ, в минувшем году регулятор устранил около 1,5 тысячи вредоносных ресурсов. С новыми возможностями в банке рассчитывают существенно увеличить этот показатель и решительным образом изменить ситуацию с безопасностью в рунете.

Читайте также: Кибермошенники предпочитают Android: 5 млрд и основные цели на 2017 год