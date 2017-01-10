Новосибирск, 10 января, 2017, 06:23 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании с руководителями профильных структурных организаций города 9 января заявил, что, хотя работа по расчистке дорог и улиц ведется круглосуточно, мощностей все равно не хватает. К тому же градоначальник признался, что город выбрал уже все лимиты 2017 года по уборке снега, больше денег нет и придется прибегать к дополнительным экстренным мерам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегоуборочная машина

По данным гидрометеослужбы, в октябре в Новосибирске при норме 43 мм выпало 82 мм осадков, в ноябре — 61,4 мм (при норме 44 мм), в декабре — 63 мм (норма — 38 мм), с 1 по 8 января выпало 16 мм при нормативных показателях в 13 мм.

По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Сергея Райхмана, с начала сезона в Новосибирске уже вывезено 1450 тыс. кубометров снежной массы, в прошлом году объём вывезенного снега за весь сезон составил 1600 тыс. кубических метров. Райхман считает, что через неделю будут перекрыты объемы всей прошлогодней зимы.

Городские власти решили обратиться к хозяйствующим субъектам и привлечь их к уборке прилегающих территорий. Так коллективы управления Западно-Сибирской железной дороги и Новосибирского метрополитена уже выступили с инициативой организовать уборку снега с улиц Урицкого и Серебренниковской.

Сейчас ежедневно в Новосибирске с дорожно-уличной сети вывозится не менее 25 тысяч кубометров снега.

«Очевидно, что необходимо усиливать работу с управляющими компаниями, более того, я требую установить режим ежедневного отчёта управляющих компаний о проделанной работе поадресно перед профильным департаментом мэрии. Вывоз снега из дворов — это противопаводковые мероприятия. В графике превентивных мер должны быть поставлены чёткие сроки вывоза снега. Если мы не справимся с этой задачей, то весной водой будут залиты все подвалы и низины города», — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра сегодня, 10 января, в Новосибирске ожидается переменная облачность, днем в отдельных районах небольшой снег. Температура днем — до 20 градусов мороза.

В настоящее время на территории муниципалитета действует одна снегоплавильная станция — работает она с декабря 2013 года в Дзержинском районе (правый берег). В ближайшее время начнет функционировать еще одна — на улице Широкой (левый берег). Сейчас она запущена в тестовом режиме. За сезон на ней планируют плавить 400 тысяч кубометров снега — до 7 тысяч кубометров в сутки. Концессионное соглашение на строительство второй снегоплавильной станции на 14 лет мэрия и застройщик заключили в августе 2016 года. Объём вложений составил 250 миллионов рублей. Хотя соглашение вызвало немало нареканий со стороны некоторых представителей общественности, власти уверяют, что существующие снегоотвалы почти полностью заполнены, и снег вывозить просто некуда, а новая станция, совместно с уже работающей, помогут решить эту проблему.