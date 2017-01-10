Нью-Йорк, США, 10 января, 2017, 05:53 — ИА Регнум.



Wisegeek.org Суд

Окружной судья Эдгардо Рамос отклонил запрос правительства США о назначении для суда над Ахмедом аль-Гаммалем, обвиняемым в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «анонимных присяжных», передает Associated Press 10 января.

Сообщается, что судья принял сторону адвокатов, считающих, что введение «анонимных присяжных» в случае аль-Гаммаля из-за опасения «мести» со стороны террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может создать опасный прецедент и «гарантировать применение анонимных присяжных в каждом деле, связанном с терроризмом».

Суд над жителем Аризоны Ахмедом Мохаммедом аль-Гаммалем состоится завтра, гражданину США грозит от пяти до 20 лет лишения свободы за попытку вербовки жителя Нью-Йорка для войны на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.