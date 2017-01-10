Горно-Алтайск, 10 января, 2017, 05:42 — ИА Регнум. За последние пять лет ускорилось таяние ледников Катунского хребта в Республике Алтай, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Катунского заповедника. К этому выводу пришли исследователи из Барнаула после проведения полевых исследований на ледниках. Результаты их исследований опубликованы в «Известиях Алтайского отделения Русского географического общества».

Activeland.ru Катунский хребет

В ходе исследований проведена оценка изменения высоты поверхности правого кара ледника Томич. На основе анализа опубликованных данных установлено, что язык ледника с 1969 по 2009 годы отступил на 136 м, а в последующие пять лет — еще на 58 м. Таким образом, интенсивность таяния увеличилась почти в два раза по сравнению с предыдущим периодом. Величина потерь объема льда за период с 2010 по 2016 годы осталась почти неизменной — около 1,5 млн кубометров в год.

Ледник Томич — своего рода «репер» по изучению динамики горных ледников на Алтае. Он расположен в верховьях бассейна реки Мульта. Наблюдения на леднике были начаты в 60-х годах прошлого века. За период наблюдений ледник постоянно отступает, что связано с процессом изменения климата и свидетельствует о росте температур в летний сезон. Для более детального изучения этого процесса на Мультинском участке заповедника установлена автоматическая метеостанция.