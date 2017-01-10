Майами, США, 10 января, 2017, 05:34 — ИА Регнум. Одновременно двадцати еврейским общинам в шести штатах на юге и северо-востоке США пришли сообщения о заложенных бомбах в еврейских культурных центрах, сообщает Associated Press 10 января.

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По словам Ричарда Сандлера, представителя Еврейских Федераций Северной Америки, угрозы сообщались по телефону, причем многие из них были сделаны автоответчиком.

Сообщается, что после проверки все культурные центры возобновили работу. Полиция начала расследование сегодняшних угроз, а также аналогичных сообщений в центральной Флориде и Тампе на прошлой неделе.