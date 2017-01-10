Даллас, США, 10 января, 2017, 05:23 — ИА Регнум. Бизнесмен из Техаса Роберт Родес дал признательные показания в мошенничестве с лотерейными билетами, благодаря которому ему удалось «обмануть» лотерею в нескольких штатах Америки на сумму $2 млн, передает Associated Press 10 января.

Crosswalk.com Лотерея

По словам Родеса, он сотрудничал с компьютерным инженером из Айовы Эдди Типтоном и его братом Томми Типтоном, которые придумали «мошенническую схему», позволяющую «сделать номера лотерейных билетов предсказуемыми». Схема использовалась в штатах Колорадо, Канзас, Оклахома и Висконсин.

Как заявляет чистосердечно признавшийся бизнесмен, уже получивший обвинение, подразумевающее шесть месяцев тюрьмы и штраф в несколько сот тысяч долларов, братьям Типтон удалось заработать на «мошеннической схеме» еще больше, чем ему — не меньше $16,5 млн.