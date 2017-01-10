Женева, Швейцария, 10 января, 2017, 05:08 — ИА Регнум. Первый день переговоров между главой Республики Кипр Никосом Анастасиадисом и лидером турок-киприотов Мустафой Акинчи в Женеве прошел в «дружественной обстановке», сообщает Cyprus Mail 10 января.

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В ходе первого дня переговоров с участием представителей Турции, Греции и Великобритании сторонам удалось «значительно продвинуться» по вопросу о правах собственности в разграничиваемых территориях, и определить пять форм правовой защиты собственников: реституция, обмен, компенсация, частичная реституция и альтернативная реституция.

Обсуждался также вопрос создания комиссии по собственности, которая должна устранить основные разногласия по вопросу реституции в случае объединения самопровозглашенной «Турецкой Республики Северный Кипр» и Республики Кипр в единую федерацию.

В то же время, пока остается нерешенным главный спорный вопрос между турецкой и греческой стороной: чьи права в вопросе о реституции должны учитываться в первую очередь — текущего владельца недвижимого имущества или владельцев, признанных законными Европейским судом по правам человека. Греческая сторона настаивает на выполнении решений Европейского суда, в то время как турецкая требует пересмотреть решения с учетом значительного времени пребывания собственности, а чаще всего это бывшие дома греков на севере Кипра, «в руках» у турецких поселенцев.

По взаимному решению сторон, данный вопрос, как и другие спорные моменты соглашения были перенесены на среду, 11 января, завершающий день переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в швейцарской Женеве стартовали трехдневные переговоры между между главой Республики Кипр Никосом Анастасиадисом и лидером турок-киприотов Мустафой Акинчи, при участии представителей Турции, Греции и Великобритании.

Международные наблюдатели надеются, что переговоры станут историческими и смогут привести к объединению Кипра, который де-факто является разделенным государством с 1974 года, с момента вторжения армии Турции и возникновения самопровозглашенной «Турецкой Республики Северный Кипр».