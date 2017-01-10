Вашингтон, 10 января, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Посол России в США Сергей Кисляк получил приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, подтвердил пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Лахонин.

Washingtonpost.com Сергей Кисляк

«В соответствии с практикой и протокольными правилами, на инаугурацию президента США приглашаются иностранные послы. От американской стороны получено приглашение на имя посла России Сергея Кисляка», — приводит его слова телеканал RT.

Пресс-секретарь посольства уточнил, что Сергей Кисляк принял приглашение и будет участвовать в мероприятии.

Как передавало ИА REGNUM, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск) у здания Капитолия в Вашингтоне.

Ранее о том, что Москву на мероприятии будет представлять посол России в США, сообщил источник в российской дипмиссии.