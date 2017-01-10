Вашингтон, 10 января, 2017, 04:48 — ИА Регнум. Пилоты ВВС США заявляют о неоднократных случаях «опасных сближений» с самолётами ВКС России и потенциально аварийных ситуациях в небе над Сирией, передаёт The Wall Street Journal.

Businessinsider.com ВВС США

Как заявил изданию командующий 380-ой экспедиционной группой ВВС США, генерал-майор Чарльз Коркоран, несмотря на заключённый сторонами осенью 2015 года меморандум о безопасности при полётах в Сирии, российские самолёты продолжают опасно сближаться с американскими.

По его утверждению, пилоты ВКС России редко отвечают в эфире и редко смещаются со своего курса и в результате «уступать дорогу» предпочитают американские пилоты. «Мы не знаем, что они видят и видят ли что-то вообще, и мы не хотим, чтобы они врезались в кого-либо из нас», — заявил генерал-майор.

Издание отмечает, что американские лётчики обвиняют российских коллег в незнании правил безопасности полётов, либо неспособности или нежелании следовать им.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре минувшего года генерал-лейтенант ВВС США Джефф Харриган заявил об опасном сближении российского и американского самолётов в сирийском воздушном пространстве. По его словам, инцидент произошел 17 октября ночью, российский военный самолёт прошел в опасной близости от американского воздушного судна.

Позднее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что США принесли официальные извинения России (РФ) в связи с инцидентом. Он сообщил, что американский военный самолет E-3 AWACS, находясь в воздушном пространстве восточнее города Дейр эз-Зор, в нарушение правил опасно приблизился на расстояние менее 500 метров к российскому военному самолету Су-35 над Сирией.