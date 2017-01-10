Сан-Франциско, США, 10 января, 2017, 04:36 — ИА Регнум. Генеральный директор компании Yahoo Марисса Майер, соучредитель Дэвид Фило и другие представители высшего руководства планируют уйти в отставку после завершения сделки по продаже интернет-компании корпорации Verizon, сообщает USA Today 10 января.

Salon.com Офис компании «Yahoo»

Также сообщается, что после завершения сделки компания будет называться Altaba. Причины громких отставок и переименования не раскрываются.

Компания Yahoo в настоящий момент находится в завершающей стадии передачи корпорации Verizon. Ожидалось, что на сделку повлияют последние скандалы, связанные с крупнейшими утечками данных пользователей интернет-сайта Yahoo, однако пока цена компании остается на уровне заявленной изначально — $4,8 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря компания Yahoo заявила об обнаружении трехлетней «бреши в безопасности» системы, которая привела к утечке данных аккаунтов около миллиарда пользователей сайта.

Ранее, в сентябре месяце, стало известно, что хакерам удалось получить доступ к данным примерно 500 млн пользователей Yahoo. Инженеры компании считают, что кибератаки могли быть организованы спецслужбами США или иностранных государств.