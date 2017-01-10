Банжул, 10 января, 2017, 04:02 — ИА Регнум. Правительство Гамбии покинул второй министр — вторым после главы МИД африканской страны «дезертировал» министр связи Шериф Боянг, передает Reuters 10 января.

Thinkprogress.org Яхья Джамме

В заявлении, направленном журналистам, бывший министр называет отказ президента Яхья Джамме признать поражение на выборах «попыткой подорвать волю гамбийского электората», и призывает всех министров присоединиться к нему, чтобы Джамме «остался один».

Известно, что ранее, в декабре месяце, по своей воле в отставку ушел министр иностранных дел Гамбии Нэне Макудал Гайе — в ответ на увольнение президентом Джамме 12 послов страны, поздравивших его соперника с победой на выборах. Однако глава МИД не призывал других последовать его примеру.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших 1 декабря всенародных выборах президента Гамбии победу одержал кандидат от оппозиции Адама Барроу, набравший 45,5% голосов. За Яхья Джамме проголосовали 36,7% избирателей. Президент Джамме первоначально признал поражение, однако 9 декабря вдруг передумал и заявил, что «передаст власть только Аллаху».

Протест в связи с решением Джамме уже выразили страны ЭКОВАС, ООН и Госдеп США. В среду, 11 января, состоится встреча делегации Сенегала, Либерии и Нигерии с президентом Гамбии — глава делегации, нигерийский лидер Мохаммаду Бухари, намерен уговорить Джамме мирно передать власть.