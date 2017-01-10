Каракас, 10 января, 2017, 03:47 — ИА Регнум. Верховный суд Венесуэлы признал незаконной резолюцию парламента страны об отстранении от власти президента Николаса Мадуро, передаёт телеканал TeleSur.

Scott Robinson Правосудие

Сообщается, что суд счёл решение законодателей выходящим за рамки конституции и постановил, что депутаты не вправе «совершать или призывать к совершению действий, нарушающих общественный порядок, подстрекающих против властей и государственных органов».

Кроме этого, Верховный суд подтвердил свою позицию, выраженную в ноябре 2016 года постановлением, которое обязывало парламентариев воздержаться от декларирования «политической ответственности» главы государства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее парламент Венесуэлы на экстренном заседании голосами 106 из 167 депутатов принял резолюцию об отстранении президента Николаса Мадуро от власти с формулировкой «в силу неисполнения своих обязанностей». Находящиеся в меньшинстве депутаты — сторонники Мадуро покинули зал до голосования.