Женева, Швейцария, 10 января, 2017, 03:40 — ИА Регнум. Эксперты Всемирной организации здравоохранения посчитали «цену», которую платит человечество за курение — согласно исследованию ВОЗ и Национального института рака США, курение приносит глобальной экономике ущерб на $1 трлн и убивает до шести миллионов человек ежегодно, передает Reuters 10 января.

Ян Брейгель Младший. Сатира на курильщиков

Мировая прибыль от налогов на табачную продукцию в 2013 и 2014 годах составила около $269 млрд, однако эти доходы полностью нивелируются и перекрываются ущербом мировой системе здравоохранения и производству от болезней, связанных с курением. При этом, при сохранении тенденции потребления, в ближайшем будущем ущерб от курения будет увеличиваться.

«Число смертей, связанных с табаком, согласно прогнозам, увеличится с шести миллионов смертей ежегодно до восьми миллионов к 2030 году, при этом более 80 процентов из них приходится на страны с низким и средним уровнем дохода», — говорится в 688-страничном отчете по исследованию ВОЗ.

Эксперты ВОЗ отмечают, что в 2013—2014 годах на борьбу с курением в мире было потрачено более $1 млрд, однако многие правительства «опасаются, что борьба против табака будет иметь неблагоприятные экономические последствия». Ученые надеются, что исследование поможет преодолеть данное предубеждение.