Москва, 10 января, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Российскими военными 9 января было проведено восемь гуманитарных акций в сирийском городе Алеппо, в ходе которых мирным жителям было передано около 11 тонн гуманитарных грузов. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России Гуманитарная помощь из России

В частности, в районе Шейх-Максуд жителям было передано 1,5 тонны грузов, в районе школы Сулейман Хитира — 1,3 тонны, в районе Хамдания-4 — 2 тонны, в районе Аль-Исмаилия — 500 кг, в районе Салах ад-Дин — 1,8 тонны, в районе Хан Аль-Зайтун (Сулеймания) — 2 тонны, в районе Хей Аль-Фардус — 900 кг, в пункте временного размещения в школе Сулейман Хитира — 1,3 тонны.

Сообщается, что для мирных жителей также продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

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