Оттава, 10 января, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен произвести перестановки в кабинете министров после инаугурации нового президента США Дональда Трампа, передаёт The Globe and Mail со ссылкой на источник.

Канада

По информации издания, перестановки будут произведены 23−24 января и коснутся до девяти министров. Отмечается, что обновлённый кабинет будет готов реагировать на «неопределённую» экономическую политику следующей администрации США, а также сфокусируется на создании новых рабочих мест в стране.

Сообщается, что в отставку может быть отправлен, в том числе, глава МИД Канады Стефан Дион. Его пост может занять нынешний министр торговли Христя Фриланд.

Комментируя данную информацию, бывший советник Джастина Трюдо Рональд Пэрис заявил изданию, что Канада — «не единственная в ряду стран, которые пребывают в состоянии неопределённости, ожидая, какой будет политика администрации Дональда Трампа».

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