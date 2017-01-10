Владивосток, 10 января, 2017, 03:07 — ИА Регнум. Первомайский районный суд Владивостока рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «Радиоприбора» Михаила Харченко, обвиняемого в невыплате зарплаты и сокрытии денежных средств предприятия — речь идёт о сумме, превышающей 300 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель прокуратуры Приморского края Елена Телегина.

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По версии следствия, преступления совершались Михаилом Харченко умышленно, когда он ещё занимал пост генерального директора ОАО «Радиоприбор». Из личной заинтересованности Харченко с июня 2015 года по февраль 2016 года не платил зарплату коллективу предприятия, а это свыше 1,1 тысячи человек, более 219 миллионов рублей задолженности. При этом деньги на эти цели в компании имелись.

С апреля 2015 года по декабрь 2015 года гендиректор «Радиоприбора» скрыл более 92 миллионов рублей, указанные средства организации предназначались для выплаты взысканий по недоимкам по налогам и сборам.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой Приморского края установлены факты отчуждения ликвидных активов, — добавила Елена Телегина. — На основании материалов возбуждено и расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями».

К настоящему времени на имущество бывшего гендиректора «Радиоприбора» Михаила Харченко наложен арест. Уголовное дело о невыплате зарплаты и сокрытии денежных средств компании будет рассмотрено в Первомайском районном суде Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Нового года «Радиоприбор» подписал трёхлетний контракт по гособоронзаказу. Тогда же вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев озвучил, что с января филиал Дубненского машиностроительного завода начнёт набирать персонал. Заключению контракта предшествовала резкая критика вице-премьера России Дмитрия Рогозина в адрес директора «Радиоприбора», он заявил, что «Харченко довёл завод до ручки, поэтому теперь государство вынуждено заботиться о его судьбе».