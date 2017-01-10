Йошкар-Ола, 10 января, 2017, 10:12 — ИА Регнум. В новогодние праздники на одной из центральных площадей Йошкар-Олы состоялся митинг. Участники мероприятия, организованного региональным отделением КПРФ, выразили недовольство откровенно антисоциальной политикой властей республики, в частности, принятием закона об отмене ряда льгот в Марий Эл.

«7×7» Обращение Мамаева

В частности, митингующие требовали возврата льгот на проезд для учащихся, студентов и пенсионеров, которые отменены решением Горсобрания депутатов Йошкар-Олы. Также резолюция митинга включает требования об отмене взносов на капремонт многоквартирных домов, снижении платы за услуги ЖКХ до 10% от реальных доходов семьи, принятии закона о «детях войны», начале сбора подписей об отмене законов о приостановлении действия социальных льгот, снижении цен на проезд в общественном транспорте. Кроме того, участники мероприятия требуют «остановить бездумную политику ухудшения и деградации систем образования и здравоохранения» и отправить в отставку правительства Леонида Маркелова и Дмитрия Медведева.

Отметим, что на отмену ряда социальных льгот в республике обратил внимание и руководитель Межрегиональной общественной приемной председателя ЦК КПРФ Сергей Мамаев, к которому жители Марий Эл обратились за помощью в конце декабря прошлого года, сообщает «7x7». Жители региона сообщили, что с 5 ноября лишаются льгот на проезд дети-сироты, посещающие общеобразовательные учреждения. Мамаев направил запросы в администрацию президента РФ, Генпрокуратуру, СКР и МВД, считая необходимым начать детальную проверку «причин и законности отмены бесплатного проезда в общественном транспорте детям-сиротам», а также льгот на проезд для пенсионеров, учащихся и студентов.

При этом коммунист в обращениях указывает, что администрация Йошкар-Олы в период кризиса осуществляет дорогостоящие и ненужные покупки — 8 декабря проводился электронный аукцион на покупку за счет бюджетных средств «дорогостоящего автомобиля стоимостью выше 990 тыс. рублей» для мэра города Евгения Маслова.

Мамаев полагает, что подобные действия правительства региона являются антисоциальными, дискредитируют федеральные органы власти и направлены на дестабилизацию социально-политической обстановки в Марий Эл.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с января 2017 года Горсобрание депутатов Йошкар-Олы собиралось отменить действие льгот на проезд для пенсионеров, школьников и студентов до 2018 года, однако позднее парламент решил приостановить льготы на три месяца — с 1 января по 31 марта. Весной депутаты повторно рассмотрят этот вопрос и примут решение, исходя из возможностей бюджета. В течение первых трех месяцев нового года стоимость проездных на троллейбус для всех категорий граждан составит 700 рублей.

При этом стоимость проезда с 1 января увеличивается. Так, билет на троллейбус будет стоить 18 вместо 16 рублей, стоимость проезда в маршрутке вырастет с 18 до 20 рублей.

Кроме того, еще осенью Госсобрание Марий Эл отменило пониженные ставки налога на имущество организаций в размере 0,5% и 1,1% от налоговой базы для сельскохозяйственных товаропроизводителей. С 2017 года аграрии, у которых были инвестиционные проекты, будут платить налог на имущество по ставке 2,2%. Кроме того, планировалось приостановить действие ряда социальных программ, которые предполагают в основном возмещение части процентной ставки по кредитам из регионального бюджета. Учителя республики в течение следующего года не будут получать субсидии и компенсации на оплату первого взноса в рамках ипотечного кредитования. Лишатся выплат и граждане республики, жилье которых пострадало в результате ЧС природного характера.