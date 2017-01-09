Москва, 10 января, 2017, 02:40 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 9 января зафиксировано более 30 нарушений режима прекращения огня на территории провинций Алеппо, Дамаск, Деръа, Латакия, Хама и Хомс. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Taras Kalapun Сирия до войны. Пляж в Латакии

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения за сутки зафиксировано 14 нарушений, из них в провинциях: Хама — 8, Латакия — 2, Дамаск — 2, Алеппо — 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 нарушений, из них в провинциях: Хама — 5, Алеппо — 5, Дамаск — 4, Деръа — 1, Латакия — 1, Хомс — 1», — говорится в документе.

Сообщается, что по всем зафиксированным фактам нарушений проводятся разбирательства и «принимаются все меры для исключения повторения подобных случаев».

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Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции.

К договорённости присоеинились боевики группировок «Фейлак аш-Шам», «Джабхат Ахли аш-Шам», «Фирка Султан Мурад», «Джейш Идлиб», «Сукур аш-Шам», «Фейлак Рахман», «Джабхат аш-Шамия», «Таджамуа Фастакин», «Джейш аль-Иза», «Джейш ан-Наср», «Аль-Фиркат аль-Уля ас-Сахилия», «Джейш аль-Ислам», «Лива Шухада аль-Ислам».

Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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