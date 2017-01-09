Нью-Йорк, США, 10 января, 2017, 02:33 — ИА Регнум. Эксперты ООН по соблюдению санкционного режима в Конго заявляют о зафиксированных нарушениях со стороны военных и вооруженных группировок, передает Associated Press 10 января.

Конго

Согласно докладу, представленному экспертами Совету безопасности ООН, в африканской стране нарушается эмбарго на поставки оружия и продолжается финансирование преступности за счет «кровавого золота» и других природных ресурсов, добываемых незаконным путем. Кроме прочего, в докладе упоминаются военные чиновники и частные компании, уличенные в нарушениях.

Режим санкций в отношении Демократической Республике Конго, включающий эмбарго на поставки оружия, запрет на поездки и замораживание активов военных и чиновников страны был введен Резолюцией Совбеза ООН №1493 28 июля 2003 года, неоднократно продлялся и действует до сих пор.