Москва, 10 января, 2017, 03:03 — ИА Регнум. 2016-й был годом разочарования в Америке: сначала мы разочаровывались в американской демократии, потом в американских СМИ, сейчас пришло время разочарований в американских спецслужбах. Такую позицию в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 озвучил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов, комментируя обнародованный доклад Нацразведки США.

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«Это отражение уровня понимания американской элитой, самой высокоинтеллектуальной, положения дел в мире, в нашей стране, и это на самом деле исключительно грустно. Эти абзацы о том, что Жириновский — агент Путина, и он предлагал пить шампанское, это едва ли не главное доказательство вмешательства Путина в американские выборы и его участие в хакерских кампаниях», — обозначил спикер.

«Он (доклад) воспринимается как официальная позиция американского разведывательного сообщества, очень влиятельного в США. Этот доклад получил полную поддержку со стороны значительной части членов Конгресса США, этот доклад пропагандируется во всех возможных СМИ причём не только США, но и всего мира, — добавил Вячеслав Никонов. — Удивляясь по поводу того, насколько невысок уровень этого доклада, мы должны с сожалением отметить, что это ещё один камень, который брошен на пути возможного российско-американского сближения и на пути первых шагов президента США».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин оказал влияние на выборный процесс в Америке, отдавая предпочтение одному из кандидатов. Россия поставила перед собою цель подорвать общественную веру в демократический процесс США. Доклад с такой оценкой выборов президента США опубликовало в пятницу, 6 января, управление национальной разведки США.