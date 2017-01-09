Найроби, 10 января, 2017, 02:07 — ИА Регнум. Оппозиционная коалиция Кении, возглавляемая бывшим премьер-министром Райла Одинга и бывшими вице-президентами Мусалиа Мудавади и Калонзо Мусуока, выразила протест в связи с принятием парламентом и подписанием президентом Ухуру Кениатта закона о ручном пересчете голосов на выборах, передает Associated Press 10 января.

Day Donaldson Ухуру Кениатта

Оппозиционеры уже назвали данный шаг «предательством кенийского народа» — по их мнению, данный закон открывает путь фальсификациям на предстоящих выборах 2017 года.

Законопроект о переходе к ручному пересчету выборов вызвал бурные прения в обеих палатах парламента и вызвал многочисленные уличные протесты, однако на прошлой неделе Сенат одобрил поправку к закону о выборах. Президент Кениатта подписал закон 9 января.

В 2013 году в Кении впервые состоялись выборы, регистрация и подсчет голосов на которых производился электронным способом — для того, чтобы избежать фальсификаций, которые ранее приводили к массовым беспорядкам в стране. Однако система автоматической идентификации избирателей по отпечаткам пальцев не работала должным образом, а во время подсчета голосов сломался сервер избиркома. Результат прошедших выборов был подсчитан «по-старинке» — вручную.