Вашингтон, 10 января, 2017, 01:51 — ИА Регнум. Возможная встреча будущего президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным будет логичной в соответствии с его должностью, заявил в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

Белый дом

«Президент Обама встречался с президентом Путиным несколько раз. Так что, я думаю, вполне уместно, что президент США встретится с президентом России», — приводит слова Эрнеста агентство Sputnik.

Представитель Белого дома добавил, что будущий президент США «будет принимать своё собственное решение относительно времени и места таких встреч».

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогут встретиться не ранее 20 января, когда новый глава Белого дома вступит в должность.

«По крайней мере, Трамп должен стать президентом США действующим. Потом уже будет верстаться план», — сказал Песков.