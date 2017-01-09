Рим, 10 января, 2017, 01:50 — ИА Регнум. Италия открывает посольство в ливийском Триполи — спустя два года после отзыва посла из североафриканской страны, передает Reuters 10 января.

Флаг Италии

Известно, что договоренность о возобновлении работы посольства в Ливии заключена между министром иностранных дел Италии Марко Миннити и премьер-министром Правительства Национального Единства в Триполи Фаезом Сераджем.

Послом Италии в Ливии назначен Джузеппе Перроне. Согласно сообщению МИД Италии, дипломат представит свои верительные грамоты местным властям в Триполи сегодня, 10 января.

В сообщении МИД подчеркивается, что данный шаг должен укрепить сотрудничество между странами «в области безопасности, борьбы с терроризмом и торговлей людьми», а также будет способствовать разрешению «миграционного кризиса». Итальянское посольство в Триполи должно стать «главным координационным центром» для защиты от контрабанды и незаконной миграции.

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года. В результате войны и интервенции западноевропейских стран африканское государство в настоящий момент фактически расколото на большое число анклавов, контролируемых вооруженными этническими и исламистскими группировками.

В последние годы Ливия стала основным «поставщиком» нелегальных мигрантов из стран Африки и с Ближнего Востока в Европу — беженцы добираются до Италии по «Центрально-средиземноморскому маршруту» на перегруженных катерах и резиновых лодках, многие из них гибнут в пути.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года около 169 тыс. африканских мигрантов прибыли в Италию из Ливии, из них 4164 умерли в море. В настоящий момент на ливийском побережье в переполненных лагерях беженцев «ожидают отправки» примерно 250 тыс. человек.