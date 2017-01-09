Белград, 10 января, 2017, 01:32 — ИА Регнум. В распоряжении МИД Сербии оказалась информация о планах представителей албанской диаспоры осуществить захват одного из дипломатических представительств республики в США или Европе. Соответствующее заявление вице-премьера и министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича распространила пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Towinn Плакат Рамуша Харадиная на здании штаб-квартиры «Альянса за будущее Косово» в Приштине

«Мы располагаем информацией о том, что в албанской диаспорой планируется захват одного из наших дипломатических и консульских представительств в США или Европе, с тем чтобы заставить Сербию отказаться от требования судить Рамуша Харадиная. Об том проинформированы полиция и службы безопасности этих стран. Нашим дипломатическим и консульским представительствам предоставлены инструкции, приняты меры в целях превентивной защиты», — говорится в заявлении.

«Сербия предупреждает все страны о том, что они несут ответственность за безопасность наших представительств, и призывает албанских политиков не играть с огнём, так как Сербия защищает свои интересы», — добавил Ивица Дачич.

Как передавало ИА REGNUM, экс-премьер Косово, один из бывших командующих террористической организации «Армия освобождения Косово» Рамуш Харадинай был задержан 4 января во Франции по ордеру, выданному сербскими властями Интерполу в 2004 году.

Харадинай, обвиняемый в военных преступлениях в ходе вооружённого конфликта 1998−1999 годов, уже дважды проходил фигурантом по делам в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), но был оправдан.

Минюст Сербии уже сообщил, что направил судебным органам Франции документы по делу Харадиная и будет добиваться выдачи задержанного. Решение о его дальнейшей судьбе будет принимать суд во французском городе Кольмар.