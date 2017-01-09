Банжул, 10 января, 2017, 01:28 — ИА Регнум. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара уволил руководителей армии, полиции и жандармерии после двухдневного мятежа солдат в городе Буаке, передает Reuters 10 января.

KamOlga Лица Кот-д'Ивуара

Согласно официальному заявлению, по приказу президента были освобождены от должности начальник штаба сухопутных войск, генерал Сумайла Бакайоко, глава Национальной полиции Бреду М'Биа и командир Национальной жандармерии Куаку Куасси.

Причиной увольнения стало восстание солдат во втором по величине городе страны, Буаке, которое силовики не смогли предотвратить.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января отставные военные захватили город Буаке в Кот-д'Ивуаре — вооруженный отряд демобилизованных солдат захватил полицейские участки, военную базу и правительственные здания, а также перекрыл выезды из города. Требованиями мятежников были единовременная выплата в размере €7,6 тыс. за несение службы и выделение жилплощади.

На следующий день в Буаке были введены правительственные войска, произошло несколько боестолкновений. Мятеж был подавлен, однако привел к беспорядкам на территории всей страны, которые продолжаются до сих пор.