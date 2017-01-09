Каракас, 10 января, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Парламент Венесуэлы большинством голосов принял резолюцию об отстранении президента Николаса Мадуро от власти на экстренно созванном заседании. Решение принято с формулировкой «в силу неисполнения своих обязанностей», сообщает El Pais.

Рене Магритт. Искусство беседы (фрагмент). 1951

Находящиеся в меньшинстве депутаты-сторонники Мадуро покинули зал до голосования. Сторонники Николаса Мадуро уверены, что решение парламента не имеет силы, так как Верховный суд страны отклонил инициативы оппозиционного большинства о проведении процедуры отстранения президента Венесуэлы от власти.

Можно дискутировать о законности действий парламента, но очевидно, что переговоры между властью и оппозицией не привели к консенсусу. И что оппозиция не остановится и перед силовыми методами смены власти в стране, если Николас Мадуро не согласится подчинится резолюции парламента и покинуть пост добровольно.

Накануне Николас Мадуро заявил о создании Специальной команды «Антишок», которой будет «делегирована борьба против государственного переворота». Новое спецподразделение будет обеспечивать защиту мира и конституционного порядка в стране, сообщает La Radio del Sur.