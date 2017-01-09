Вашингтон, 10 января, 2017, 00:56 — ИА Регнум. Аналитики Национальной разведки США пришли к выводу, что риск возникновения межгосударственных конфликтов в мире будет увеличиваться в течение ближайших пяти лет и достигнет уровня наивысшей угрозы со времен холодной войны, передаёт агентство Reuters.

Кукрыниксы. Стратеги бредят в штабе НАТО, как в ставке Гитлера когда-то. 1974

Как указывается в докладе «Глобальные тенденции: Парадокс прогресса», подготовленном специалистами Совета по национальной разведке США, эти риски будут расти на фоне снижения темпов роста экономики, разрушения послевоенной системы международных отношений, роста антиглобалистских и националистических настроений.

Авторы документа также прогнозируют серьёзное возрастание угрозы терроризма в мире в ближайшие годы в связи с использованием «новых технологий, идей и социальных связей» небольшими группами и отдельными лицами.

Отмечается, что неопределённость положения США, «замкнутость Запада на самом себе», а также ослабление механизмов защиты прав человека и предупреждения конфликтов будут способствовать попыткам Китая и России бросить вызов влиянию США. Аналитики разведки полагают, что если эти противоречия и не приведут к прямому военному конфликту, разность ценностей и интересов будет стимулировать региональные силы к переделу влияния.

В своём докладе аналитики не дают прямой оценки заявленной политике будущего президента США Дональда Трампа, однако отмечается, что они приняли во внимание его намерения относительно налаживания отношений с Москвой, экономического сотрудничества с Пекином и борьбы с терроризмом.

Читайте также: Глава Пентагона: КНДР несёт «серьёзную угрозу» США и их союзникам