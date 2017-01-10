Ставрополь, 10 января, 2017, 04:04 — ИА Регнум.



Dumpaday.com Укладка дороги в снег

Состояние автомобильных дорог и тротуаров в Ставропольском крае вызвало нарекания парламентариев региона. Депутаты намерены добиваться ужесточения контроля работы подрядчиков не только на краевом, но и на муниципальном уровне.

Речь об этом шла на совещании в региональном правительстве, сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте. Однако общественный резонанс вокруг «зимней работы» дорожников возник намного раньше.

В конце ноября 2016 года обнаружилось, что в Ставропольском крае объявлены конкурсы на проведение ремонтов дорог в зимнее время на сумму свыше 11 млн рублей. Всего таких тендеров 12, согласно которым в декабре должно укладываться дорожное полотно и наноситься разметка.

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Причем, зимняя укладка асфальта предполагалась на территории сельских школ. А в станице Незлобная Георгиевского района 2,5 млн рублей шли на ремонт улиц и обустройство тротуаров и пешеходного перехода возле школы.

Это обстоятельство вызвало возмущение экспертов Общероссийского народного фронта, поскольку «закатывание» бюджетных средств в асфальт со снегом и льдом неэффективно и приводит к быстрому изнашиванию дорог.

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В Ставропольском крае не будет оплачена работа подрядчиков, укладывающих асфальт в снежную погоду.

Министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игорь Васильев, комментируя такое положение вещей отметил, что в муниципалитетах, выяснилось, что иногда подрядчик действовал самовольно.

Министр сообщил, что в таком случае работа подрядчика оплачиваться не будет.

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Активисты ОНФ предложили заносить недобросовестные организации в черный список и не допускать их к участию в торгах. Кроме того, ОНФ добивается увеличения гарантийного срока до максимального при объявлении торгов на муниципальном уровне на проведение дорожного покрытия.

В наступившем году Фронт запускает масштабный проект по проверке качества дорог в стране. С 1 января запущена интерактивная карта дорог, после чего по результатам мониторинга будет составлен новый Дорожный рейтинг городов.