Мадрид, 9 января, 2017, 23:58 — ИА Регнум. Формальным инфоповодом для этого послужило пятничное же интервью Обамы телеканалу Fox News, показанное американцам в воскресенье, 8 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Bye-bye

«Обама в воскресенье, 8 января, признал, что недооценил возможные последствия вмешательства России в американские выборы, — пишет El Mundo. — По словам уходящего президента, его нельзя обвинить в том, что он оказался прав, считая высокой способность Владимира Путина осуществить хакерские взломы. Однако Обама считает себя виноватым в том, что недооценил, насколько сильно могут они повлиять на выборный процесс в США».

«Несмотря на то, что Путин отрицает свою причастность к кибератакам, Обама предупреждает, что Москва этим занимается достаточно давно, имеет богатый опыт и теперь под угрозой кремлевских интернет-пиратов находятся европейские страны», — предупреждает издание, завершая на всякий случай свой дискурс словами «Трамп же обещает, что в период его президентства Россия будет с большим уважением относиться к Соединенным Штатам».

В том же духе высказывается и El País: «Я не скажу, что недооценил Путина. Я скажу, что недооценил то воздействие, которое он может оказать на нашу выборную систему и народ в целом», — цитирует Обаму издание, подчеркивая, что «эти слова он произнес еще в пятницу, но их снова и снова повторяют в Америке и в воскресенье на ABC News».

«Уходящий президент США предупреждает Европу, что выборы в ее странах тоже находятся под российской угрозой».

«Новый президент США Дональд Трамп согласился с выводами разведки о российском вмешательстве в американские выборы, — утверждает информационный портал 20 minutos. Цитирует СМИ, правда, не Трампа, а опять-таки Обаму, который и рассказывает всему американскому народу, что именно понял новый президент и как он с этим будет бороться.

«По мнению Трампа, вмешательство хакеров — это частный случай, который проливает свет не на общую компьютерную безопасность страны, а на то, как все это организовано у демократов: нехватка квалифицированных специалистов для создания непреодолимого для пиратов барьера налицо, — пишет портал. — Уходящий президент предупреждает: к русским надо относиться настороженно и понимать, что они хотят. Намерения Трампа дружить с Россией — это нереально, по мнению представителя этой партии Адама Шиффа».