Вашингтон, 9 января, 2017, 23:40 — ИА Регнум. Власти США расширили санкционный «список Магнитского», внеся в него ещё пятерых граждан Российской Федерации. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

В «список Магнитского» был внесен председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Кроме него в список внесены: политик Андрей Луговой, предприниматель Дмитрий Ковтун, а также чиновники Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

Напомним, Луговой и Ковтун в Великобритании обвиняются в причастности к смерти бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон Магнитского — принятый в декабре 2012 года в США закон, отменяющий поправку Джексона — Вэника и вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за «нарушение прав человека и принципа верховенства права в России». Закон был назван так по имени умершего в тюрьме Сергея Магнитского. Изначально закон был направлен в первую очередь против лиц, «причастных к убийству Магнитского». Лиц, фигурировавших в списке, ждали визовые ограничения на въезд в США и блокировка финансовых активов в банках США.