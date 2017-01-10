Ставрополь, 10 января, 2017, 08:38 — ИА Регнум.



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Ставропольский край получит в 2017 году на обустройство придомовых территорий 609 миллионов рублей средств федерального бюджета. Для получения этих средств муниципалитетами края до конца октября должны быть разработаны программы и дизайн-проекты благоустройства территорий.

Как сообщила на совещании в региональном правительстве вице-премьер — глава Минфина края Лариса Калинченко, каждому муниципальному образованию края поставлена задача разработать собственные программы с учётом общественных обсуждений, а также дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий.

Чтобы успеть получить федеральные средства разработка программ на муниципальном уровне должна завершиться в октябре 2017 года.

Глава региона потребовал в десятидневный срок довести до глав муниципалитетов требования по участию в программе.

«С каждым главой, который получит средства на благоустройство, я проведу личную встречу — чтобы каждый понимал меру своей персональной ответственности за результат и освоение выделенных средств», — процитировали Ио REGNUM слова губернатора в пресс-службе главы региона.

Депутаты Ставрополья намерены принять активное участие в реализации программы, направленной на благоустройство дворов и скверов. Об этом заявил на совещании в региональном парламенте первый заместитель председателя Думы Дмитрий Судавцов.

«Важно, чтобы наши граждане получили ту комфортную среду проживания, которой они достойны», — процитировали его слова ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ставропольский край получит 600 млн рублей федеральных средств по программе благоустройства городов. Средства на реализацию федеральной программы должны быть освоены в течение пяти лет. Программа по благоустройству городов страны будет реализована с начала 2017 года. Бюджет программы составит 20 млрд рублей.

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70% бюджета программы будет затрачено на благоустройство дворов и 30% — пойдёт на благоустройство знакового объекта в муниципалитете. Дополнительно предусмотрено 500 миллионов рублей на обустройство парков и скверов.

Для участия в программе в регионах должны создаваться механизмы вовлечения частных инвесторов в проектирование, софинансирование и использование объектов благоустройства.

Напомним, в крае также реализуется программа поддержки местных инициатив, в рамках которой на благоустройство территорий наиболее инициативным муниципалитетам края выделено из регионального бюджета 200 млн рублей.