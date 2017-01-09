Цюрих, Швейцария, 9 января, 2017, 23:14 — ИА Регнум. Португальский футболист, полузащитник сборной Португалии, выступающий за мадридский «Реал» Криштиану Роналду стал лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Церемония вручения призов ФИФА прошла сегодня, 9 января, в Цюрихе (Швейцария).

Simon Harriyott Криштиану Роналду в музее имени себя

Роналду стал лучшим футболистом планеты по версии ФИФА уже четвертый раз. Он уже получал этот титул в 2008, 2013 и 2014 годах. На этот раз его конкурентами были форвард сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси и нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.