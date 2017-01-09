Тегеран, 9 января, 2017, 23:06 — ИА Регнум. Иранский чиновник подтвердил, что Саудовская Аравия предложила Тегерану обсудить меры безопасности на ежегодном мусульманском празднике хадж, который Иран бойкотировал в прошлом году, после того как сотни людей погибли в давке в 2015 году во время паломничества, сообщает 9 января Reuters.

Al Jazeera English Хадж

Большинство погибших были иранцы, что вызвало бешенство Тегерана. Данный инцидент обострил и без того сложные отношения между Саудовской Аравией и Ираном. А после казни шиитского проповедника отношения обострились до предела: посольство саудитов в Тегеране было подвергнуто нападению, на что официальный Эр-Рияд ответил разрывом дипломатических отношений.

В 2016 году Иран не посылал своих граждан в хадж, обвинив Саудовскую Аравию в неспособности гарантировать безопасность иранским гражданам. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи призвал мусульманские страны положить конец контролю саудитов над священными местами. Эр-Рияд в свою очередь обвинил Тегеран в политизации трагедии.

Представитель Хаменеи заявил, что получил официальное приглашение Саудовской Аравии встретиться для переговоров о возможности участия иранцев в паломничестве к святым местам.

Напомним, Мекка и Медина являются священными для всех мусульман городами. Каждый правоверный мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить паломничество в эти места, так как это является одним из пяти столпов исламской веры.