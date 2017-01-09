Усть-Луга, Ленинградская область, 9 января, 2017, 22:54 — ИА Регнум. В ходе обследования акватории Финского залива, как предполагается, найдено рыболовецкое судно Monni, бесследно исчезнувшее утром 4 января. Об этом сообщило поздно вечером 9 января ГУ МЧС России по Ленинградской области.

47.mchs.gov.ru Поиски пропавшего судна в Финском заливе

«Во время обследования дна с помощью эхолотов спасателям МЧС России удалось обнаружить предмет, похожий на пропавшее рыболовецкое судно», — говорится в сообщении ведомства.

Дальнейшее изучение и идентификация обнаруженного предмета продолжатся 10 января, с наступлением светлого времени суток.

Напомним, что сегодня поиски продолжались шестой день подряд и до настоящего момента были безрезультатными. В поисковой операции участвовали 350 человек и 65 единиц техники. В общей сложности, с учетом использования авиации МЧС России, за шесть дней обследовано около 1 500 кв. километров акватории и береговой линии Финского залива.

Для координации работ в порту Усть-Луга развернут межведомственный оперативный штаб, в составе которого — представители службы капитана морского порта Усть-Луга, береговой охраны Погрануправления ФСБ России, органов местного самоуправления Кингисеппского района.

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3 января судно с тремя членами экипажа на борту вышло на промысел в районе острова Мощный, однако на место стоянки в порт Усть-Луга не вернулось. Последний сеанс связи с судном состоялся в 8:10 4 января. К моменту исчезновения на судне было порядка пяти тонн выловленной рыбы.

4 января в 13:45 буксиром «Добрыня» было замечено масляное пятно площадью 15 кв. метров. Но в районе его обнаружения само судно не было найдено.

По факту случившегося Ленинградским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц). Проверку также ведет Северо-Западная транспортная прокуратура.