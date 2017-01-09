Чебоксары, 9 января, 2017, 22:49 — ИА Регнум. Участница Великой Отечественной войны, лейтенант милиции в отставке Ксения Редькова, которой 9 января исполнилось 100 лет, награждена государственной наградой Чувашской Республики. Её вручил глава Чувашии Михаил Игнатьев, накануне отметивший своё 55-летие, сообщается на официальном портале органов власти республики.

Cap.ru, Борис Филатов Ксения Редькова отметила 100-летие

В релизе говорится, что Михаил Игнатьев поздравил Ксению Редькову со столетним юбилеем «от имени» президента РФ Владимира Путина. В поздравительном письме главы государства, в частности, отмечается, что юбиляр принадлежит «к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня», а «жизненный путь, любовь к Родине, причастность к её судьбе являются достойным примером для молодёжи и для всех нас».

Михаил Игнатьев «со словами глубокой признательности обратился» к имениннице. «Вашу мудрость, неравнодушие к проблемам окружающих отмечают все, кому посчастливилось работать с вами. Вы штучная личность и являетесь достойным примером для молодежи. Спасибо вам за мирное небо над головой!» — приводит слова главы Чувашии его пресс-служба.

За «многолетнюю плодотворную работу» во благо Чувашской Республики и «активную общественную деятельность» Ксения Редькова награждена медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Во время Великой Отечественной войны она была военным фельдшером, принимала участие в боевых вылетах. За храбрость и боевые заслуги награждена орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За взятие Берлина», «За взятие Будапешта», орденом Отечественной войны 2-й степени и многими медалями. С военной службы гвардии старший лейтенант медслужбы Ксения Редькова на родину вернулась в 1947 году. В Чебоксарах с 1948 года по февраль 1983 года работала на различных должностях в МВД Чувашии.

По данным чувашских властей, в республике 85-летний рубеж перешагнули 17 355 жителей, столетний юбилей отметили 98 человек.

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