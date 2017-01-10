Ставрополь, 10 января, 2017, 06:41 — ИА Регнум.



Аполлинарий Васнецов. Красные скалы в Кисловодске. 1895

Объем финансирования программы развития Кисловодска оценивается в 78 млрд рублей. Такие данные озвучил глава Ставропольского края Владимир Владимиров на совещании в региональном правительстве.

«Получение этих средств напрямую зависит от того, насколько эффективно каждое заинтересованное министерство и ведомство края отработает со своими коллегами из федеральных органов власти. Все должны включиться в эту работу и ежемесячно докладывать мне о том, как идёт процесс привлечения средств на развитие нашего курорта», — процитировали слова губернатора корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Нового года глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил распоряжением Концепцию комплексного развития Кисловодска до 2030 года, которая включила в себя 82 мероприятия. Это меры, которые позволят вывести крупнейший по количеству здравниц город Кисловодск на уровень бальнеологического курорта, соответствующего международным стандартам.

Комплексный план развития города до 2030 года разработан по поручению президента РФ. Обозначенные в документе меры позволят развить медицинский и санаторно-курортный потенциал города, инфраструктуру массового отдыха и благоустройства города, сохранение историко-культурных объектов, реконструкцию и строительство объектов образования, физической культуры и спорта.

Также предполагается развитие транспортной инфраструктуры, снижение антропогенной нагрузки, улучшение экологической обстановки города, развитие систем инженерной и коммунальной инфраструктуры, продвижение туристско-рекреационного потенциала города.

«Это один из немногих документов, которые полностью посвящены конкретному городу. Это также важно и для инвесторов: они понимают, что государство сделало одним из приоритетов возрождение Кисловодска», — прокомментировала документ глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.